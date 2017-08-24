Общество
Источник: Дождь
15:43, 24 Августа 2017 Версия для печати

СМИ нашли построенную в 1913 году виллу "друзей Путина" под Выборгом

Российские СМИ предполагают, что вилла под Выборгом, где снимался фильм о Шерлоке Холмсе, принадлежит друзьям Путина.

Как сообщает в четверг, 24 августа, «Дождь» со ссылкой на источник, близкий к администрации Выборгского района, и местных жителей, вилла Селлгрена под Выборгом принадлежит семье Олега Руднова, которого считают «близким другом» президента РФ Владимира Путина.

По данным телеканала, вилла была построена в 1913 году. Все постройки на территории виллы принадлежат компании «Север», которой с 2015 года владеет Сергей Руднов. Согласно информации Росреестра, до своей смерти в 2014 году компанией владел отец Сергея Руднова, глава Балтийской медиагруппы Олег Руднов.

Отмечается, что на вилле снимался фильм «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Двадцатый век начинается».

Администрация Ленобласти и пресс-служба президента на вопрос телеканала о вилле не ответили. В администрации Выборгского района каналу рассказали, что участок находится в частной собственности, однако подчеркнули, что не знают, отдыхал ли на вилле Путин. При этом, по данным «Дождя», после 2010 года президент был на вилле минимум один раз.

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