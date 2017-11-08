Сечина вызвали в суд из-за переданной Улюкаеву сумки с $2 млн

Суд выписал главе «Роснефти» Игорю Сечину повестку с требованием явиться на допрос по делу Алексея Улюкаева 13 ноября.

Ранее Sobesednik.ru писал, что на суд по делу экс-министра экономразвития Алексея Улюкаева принесли два миллиона долларов, которые, по версии следствия, Игорь Сечин передал Улюкаеву в качестве взятки за положительное заключение министерства по приватизации «Башнефти» в рамках спецоперации следствия.

Как сообщает РИА «Новости», теперь на суд по делу бывшего министра приглашен и сам глава «Роснефти» Игорь Сечин.

По словам пресс-секретаря Замоскворецкого суда Москвы Эмилии Хиль, Сечину выписали повестку на 13 ноября.