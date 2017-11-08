Улюкаев прикрикнул на журналистов в суде, куда принесли деньги

На суд по делу экс-министра экономразвития Алексея Улюкаева принесли два миллиона долларов.

Как сообщают «Ведомости», в зал Замоскворецкого суда внесли заклеенную скотчем коробку и пластиковые пакеты с пачками долларовых банкнот.

Журналисты предположили, что на прокурорский стол положили два миллиона долларов, которые глава «Роснефти» Игорь Сечин, по версии следствия, передал Улюкаеву в качестве взятки за положительное заключение министерства по приватизации «Башнефти».

Журналистам, которые близко подошли к коробке с деньгами, Алексей Улюкаев сказал: «Не трогайте!»

Ранее Sobesednik.ru писал, что на суде по делу Улюкаева показали видео, на котором Сечин передаёт портфель экс-главе Минэкономразвития.