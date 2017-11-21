Дмитрий Песков встал на защиту школьника, выступившего в Бундестаге

Дмитрий Песков назвал скандал вокруг выступления школьника из России в Бундестаге «экзальтированной травлей».

Об этом сообщает Life. По мнению пресс-секретаря Владимира Путина, в выступлении ученика школы из Нового Уренгоя нет признаков пропаганды нацизма, а ситуация, которая развернулась после его доклада, напоминает экзальтированную травлю: «Очевидно, что школьник не имел в виду ничего плохого, очевидно, что он чрезвычайно волновался, когда выступал в Бундестаге. Любой школьник, выступая в Бундестаге, в таком представительном месте, естественно, будет испытывать крайнюю степень волнения. Обвинять его в каком-то злом умысле, тем более пропаганде нацизма, во всех смертных грехах, считаю неверным».

Ранее член Совета Федерации Владимир Джабаров потребовал разобраться в этом инциденте, найдя заявления школьника непозволительными. По мнению сенаторов, в этом случае должны разобраться правоохранительные органы.