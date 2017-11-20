Совфед просит проверить программу пожалевшего пленного немца школьника

Сенатор Владимир Джабаров предложил провести проверку в гимназии в ЯНАО, ученик которой выступил в Бундестаге.

Как сообщает РИА «Новости», после того, как в интернете появилась запись выступления российского школьника в Бундестаге, в Совете Федерации призвали принять меры и провести проверку в гимназии Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком округе, где обучается мальчик.

В своей речи ученик рассказал о немецком солдате, участвовавшем в Сталинградской битве и погибшем «от тяжелых условий плена». Кроме того, школьник подчеркивал, что во время изучения истории Второй мировой войны он «увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать».

По словам первого замглавы международного комитета Совфеда Владимира Джабарова, такие заявления являются недопустимыми. Сенатор, обращаясь к присутствовавшему на заседании комитета замгубернатора ЯНАО Александру Мажарову, заявил, что данная ситуация требует проверки учебной программы и с ней необходимо «разобраться».

«Не с ребенком, конечно, а со взрослыми. Там есть работа и для правоохранителей», — подчеркнул Джабаров.