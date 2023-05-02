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Во вторник, в 13:18

«Учеников мы не сдавали»: колледж в Новосибирске судят за позицию

Здесь не ведут со студентами «Разговоры о важном», не показывают ролики о нацизме и не составляют списки «неблагонадёжных»

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Фото: ВКонтакте / Новоколледж

Новосибирское частное учебное заведение «Новоколледж» отказалось добавить в учебную программу «Разговоры о важном» (главная тема которых сегодня – оправдание СВО), назвав их «неприемлемыми».

На колледж тут же, куда следует, пожаловался некий местный «Совет отцов». Прокуратура провела проверку и по ее итогам возбудила против заведения три административных дела.

– Учебную деятельность у нас вообще-то регулирует Федеральный государственный образовательный стандарт, и в этом документе никаких «Разговоров о важном» нет, – объясняет «Собеседнику» доцент, кандидат исторических наук и учредитель «Новоколледжа» Сергей Чернышов. – Они введены письмом Министерства просвещения, а значит, носят рекомендательный характер. Поэтому нас официально пытаются наказать не из-за их отсутствия в программе, а по другим, абсолютно надуманным предлогам. Все три вменяемых нам статьи КоАП РФ связаны с нарушениями, выявленными в бывших помещения колледжа, где мы никогда не осуществляли учебный процесс, более того, они уже и по бумагам к нам не имеют отношения, поскольку принадлежат нашему бывшему юрлицу. К настоящим зданиям «Новоколледжа» претензий не нашли! Но тем не менее, если проиграем суд, нас могут оштрафовать суммарно на 950 тысяч рублей! Это цена одного компьютерного класса.

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Фото: ВКонтакте / Сергей Чернышов
Учредитель «Новоколледжа» Сергей Чернышов

– У нас 1200 студентов по пяти специальностям – программирование, дизайн, право, реклама, коммерция, – продолжает Сергей Чернышов. – Талантливые дети учатся бесплатно или с большими скидками за наш счет… На нас давно уже зуб точили: мы и видеоролики от нашего министерства образования «о нацизме в Украине» студентам не показывали, и с военкомами, агитирующими подписать контракт, встречи не устраивали – лично этим военкомам отказали.

А еще не сдавали никуда, как нас убедительно просили разные структуры, списки учащихся, кто ходил на митинги и не ходил в военкомат. Образование – это же, прежде всего, передача ценностей. Иначе зачем это все?

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Фото: ВКонтакте / Новоколледж

– А вы могли бы поступить случае с «Разговорами о важном» чуть хитрее: не придавать огласке, что не проводите их вовсе, а проводить их на тему, к примеру, правильного питания? Это же тоже важно.

– Скажу осторожно, такие герои на земле Сибирской есть среди коллег. Они не афишируют, но проводят эти «Разговоры» на тему краеведения или пожарной безопасности.

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