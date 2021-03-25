Жириновский предлагает отменить новогодние праздники, продлив россиянам отпуск

Партия ЛДПР выступает за то, чтобы первые недели января стали обычными рабочими днями, так как в это время всё дорожает и многим остается лишь сидеть дома и употреблять алкоголь. Но эти праздничные дни должны быть зачтены в счет увеличившегося отпуска, считает лидер партии Владимир Жириновский.

«10 дней новогоднего "локдауна" провоцируют людей на пьянство, растёт число бытовых преступлений, драк и т.п. Огромные потери в экономике, которая фактически стоит в этот период, — объясняет политик РИА Новости. — Большинство учреждений закрыты, цены на поездки кратно дороже, чем в другое время. Не все могут себе позволить. Так чего хорошего тогда в этих каникулах?».

По его мнению, было бы справедливо отменить эти январские каникулы продлив ежегодный отпуск с 28 дней до 43 суток, то есть на 15 дней. Таким образом в начале января экономика не будет простаивать, а люди самостоятельно выберут, когда им удобнее взять дополнительные выходные.

Собирается ли фракция ЛДПР в Госдуме подготовить соответствующий законопроект, не уточняется.