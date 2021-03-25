«Каникулы никому не нужны»: Онищенко назвал «глупостью» идею сделать 31 декабря выходным
По его словам, если идти на поводу у желающих отдохнуть, то праздники надо устраивать уже с 25 декабря в честь католического Рождества
Академик РАН, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал предложение первого зампреда Госдумы по экономической политике Дениса Кравченко сделать 31 декабря официальным выходным днем. Он считает такой подход неправильным, а саму идею популистской. Более того, он уверен, что уже имеющиеся праздничные дни «никому не нужны» и их стоило бы хотя бы частично отменить.
«Это заезженная пластинка. У нас другая проблема — десять дней непонятно чего: каникул, праздников, которые никому не нужны. Мы всю декаду, когда весь мир уже начинает работать и запускает экономику, сидим,
— говорит Онищенко в комментарии «Радиоточке НСН», — Страна стоит, и экономика не работает — это наша беда».
При этом он не сомневается, что подобные «глупости» со стороны депутатского корпуса звучат только ради цитирования в СМИ и привлечения внимания к своей персоне. По его словам, если «пойти на поводу» в этом вопросе, работать будут прекращать уже 25 декабря, обосновывая это католическим Рождеством. Онищенко считает неправильными доводы о том, что 31 декабря уже никто все равно не работает — их вполне можно было бы распространить и на неделю:
«Тогда надо уходить не с 31, а с 25 декабря. Потому что с понедельника уже никто не будет работать, кроме особо рьяных».
Напомним, что в этом году 31 декабря, согласно производственному календарю, опубликованному правительством в соответствии с предложением Минтруда, будет выходным днем. Так как праздничные дни 2 и 3 января 2022 года выпадают на выходные дни, их было решено перенести на 31 декабря и 5 ноября.