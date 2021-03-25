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Вчера, в 23:11

Патриарх Кирилл благословил Петра Толстого на создание рабочей группы по защите христианских ценностей в Госдуме

К 10 января определится состав рабочей группы

Фото: Global Look Press

В государственной думе появится межфракционная рабочая группа по защите христианских ценностей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в законодательном органе.

Предполагается, что возглавит рабочую группы бывший телеведущий Пётр Толстой, вице-спикер Госдумы.

Известно, что благословение на создание рабочей группы дал патриарх Кирилл. В этом созвездии депутатов соберутся все желающие в консолидации усилий РПЦ и власти в отстаивании христианских ценностей. К 10 января будет определено, кто войдёт в рабочую группу.

Теги: #религия

Рубрика: Общество

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