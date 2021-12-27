Отец 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой ответил на призыв приостановить ее обучение

Отец девочки-вундеркинда и студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой Евгений раскритиковал предложение члена СПЧ Александра Асмолова приостановить обучение девочки и назвал слова ученого «призывом не учить детей». Об этом он заявил в беседе с «МК».

«По сути, слова про «опасный эксперимент» призывают – «Не учите своих детей!. В России стоит запрет на обучение детей. Вы не имеете права учить своих детей. То, что Алиса читает книжки, пытаются выставить как эксперимент», – сказал Тепляков.

По его словам, их результаты показывают, что ребенок в дошкольном возрасте без ущерба для психики способен освоить программу школы на уровне, достаточном для поступления в вуз и они считают, что это тянет на революцию в педагогике и психологии.

«Можно сколь угодно долго обсуждать «незрелость мозга» и «неспособность рассуждать логически», но факты говорят об обратном. И каждый раз, когда «логопеды», «развиватели», «социальные педагоги» говорят что-то на тему: «У него рука не готова к школе», они, по сути, гробят вашего ребенка и его будущее, превращая его в посредственность...», – отметил он.

Отец девочки подчеркнул, что продолжит контролировать ее обучение в вузе и добавил, что готов защищать права «семьи и детей» всеми законными способами.

Ранее член СПЧ Асмолов направил письмо в адрес главы Совета Валерия Фадеева, омбудсмена Татьяны Москальковой и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой с заявлением о том, что учеба девочки в вузе может привести к нарушению ее психического и психофизиологического развития.