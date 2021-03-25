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«Родитель, к сожалению, имеет право морально калечить своих детей». Академик Евгений Ямбург о ситуации с 9-летней студенткой МГУ Алисой Тепляковой

Девочка-вундеркинд заваливает свою первую сессию

Фото: кадр из телепрограммы на телеканале РБК

Алиса Теплякова вместе с отцом в студии телеканала РБК.

9-летняя Алиса Теплякова, поступившая на платное обучение в МГУ, и ее беспокойный папа весь год не уходят из топа новостей. Девочка не показала выдающихся успехов на психфаке, зато старейший в стране университет попал в скандал.

 Отец Алисы Евгений Тепляков выбрал индивидуальную форму обучения для дочери, Алиса не присутствовала на очных занятиях, и собирался выучить ее на психолога за два года вместо шести. Но, похоже, его планам не суждено сбыться.

22 декабря Алиса получила «двойку» за «Введение в психологию», Евгений Тепляков, ожидавший на посту охраны, по версии МГУ, пытался силой прорваться в кабинет, чтобы объясниться с преподавателями, а потом написал заявление в полицию, что его дочь незаконно удерживают. По версии Евгения не правы, разумеется, преподаватели, они заставили девочку отвечать на первый вопрос письменно, хотя он согласие не давал, и долго удерживали в аудитории.

В МГУ после инцидента могли бы форсировать события, но дипломатично заявили, что Алису отчислять не собираются, и она может пересдать экзамен. По информации однокурсников у Тепляковой есть еще одна «двойка» и «незачет», и, видимо, пересдавать придется не только «психологию».

- В данном случае родитель, к сожалению, имеет право морально калечить своих детей. Алиса — девочка как девочка, ей нечего было делать на психфаке. Понятно, что своими скандалами отец добивается своих целей. МГУ здесь, конечно, прошляпил, и сейчас они принимают абсолютно верное решение — детей, младше 15 лет, в учебное заведение не брать. Это будет прописано в уставе, а если девочка не сдаст ни один экзамен, на этом основании договор можно будет расторгать.
- Евгений Ямбург, заслуженный учитель России, доктор педагогических наук

Рубрика: Общество

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