«Молодёжь теряет национальную идентичность»: Бастрыкин ополчился на иностранные фильмы, а Netflix внесли в реестр РКН

Роскомнадзор внёс Netflix в реестр аудиовизуальных ресурсов. Запись об этом появилась в соответствующем списке, а после информацию подтвердила «Национальная медиа группа», которая является владельцем сервиса на территории России.

В этот реестр попадают все ресурсы, пропускающие на свой ресурс более 100 тысяч посетителей в сутки. Внесения в реестр требовали конкуренты сервиса на российском рынке, чтобы у того не было преимуществ перед правовым полем в России.

Теперь Netflix должен будет маркировать всю свою продукцию возрастными ограничениями в соответствии с требованиями законодательства.

Глава СКР Александр Бастрыкин тем временем заявил, что иностранные компьютерные игры и фильмы – это составная гибридной войны против России, передаёт «РИА Новости».

Глава ведомства считает, что забугорные культурные продукты пропитаны ненавистью к России и пагубно влияют на российскую молодёжь – гробят её национальную идентичность.