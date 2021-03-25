«Молодёжь теряет национальную идентичность»: Бастрыкин ополчился на иностранные фильмы, а Netflix внесли в реестр РКН
Глава СКР уверен, что иностранные фильмы и компьютерные игры – это часть гибридной войны против России
Роскомнадзор внёс Netflix в реестр аудиовизуальных ресурсов. Запись об этом появилась в соответствующем списке, а после информацию подтвердила «Национальная медиа группа», которая является владельцем сервиса на территории России.
В этот реестр попадают все ресурсы, пропускающие на свой ресурс более 100 тысяч посетителей в сутки. Внесения в реестр требовали конкуренты сервиса на российском рынке, чтобы у того не было преимуществ перед правовым полем в России.
Теперь Netflix должен будет маркировать всю свою продукцию возрастными ограничениями в соответствии с требованиями законодательства.
Глава СКР Александр Бастрыкин тем временем заявил, что иностранные компьютерные игры и фильмы – это составная гибридной войны против России, передаёт «РИА Новости».
Глава ведомства считает, что забугорные культурные продукты пропитаны ненавистью к России и пагубно влияют на российскую молодёжь – гробят её национальную идентичность.