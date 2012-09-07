СКР отчитался о разговоре Бастрыкина с французской певицей Мирей Матье

На сайте Следственного комитета РФ опубликован пресс-релиз о светском разговоре председателя ведомства с французской певицей Мирей Матье.

Французская певица, которую в 2008 году Владимир Путин приглашал к себе на чаепитие и познакомил с Каддафи, входит в состав общественного совета при СКР.

«В телефонном разговоре с певицей Александр Иванович Бастрыкин обсудил значимость духовной составляющей в жизни каждого человека и творчестве музыкальных исполнителей, которой порой так не хватает молодому поколению. Он поздравил певицу и всех католиков с Рождеством Христовым, пожелав всего самого доброго и светлого»

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В 2012 году Мирей Матье выступала с осуждением акции Pussy Riot в Храме Христа Спасителя, но просила о прощении в отношении «этих трёх молодых девушек».