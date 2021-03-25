Количество заболевших COVID-19 в России продолжает снижаться, ждать ли в Новом году конца пандемии?

За последние сутки в России выявлено 21 922 новых случаев коронавируса, из них 6,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 935 летальных исходов, полностью выздоровел еще 43 961 человек, следует из данных оперштаба.

В Санкт-Петербурге за 27 декабря было выявлено 1802 новых случая, таким образом он обошел Москву и стал лидером по приросту заболевших по стране. В Москве же за сутки выявили 1705 заболевших. Среди лидеров по заболеванию также Московская область (1574), Свердловская область (544) и Иркутская область (529).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 437 152 случая коронавируса, зафиксировано 306 090 летальных исходов, выздоровели 9 337 447 человек.

Сегодня также сообщалось, что каждые два-три дня количество заболевших коронавирусом удваивается, и по словам специального представителя ВОЗ Дэвида Набарро, через две недели ситуация с омикроном станет в 40 раз серьезнее. В европейских странах растет заболеваемость, они вводят новые ограничения, а специалисты заявляют, что заразнее омикрона может быть только корь. По данным ВОЗ, случаи заражения омикроном уже подтвердились в более чем 100 странах мира и скоро он вытеснит другие штаммы, что приведет к новой волне заболеваемости в мире.