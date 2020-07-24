Экологию защитят нагайкой. Казаков начнут привлекать к охране природы

Минприроды намерено предоставить казачьим сообществам возможность получать от подведомственных ему структур подряды на обеспечение природоохранной деятельности, экологической безопасности и охраны лесов, пишет «КоммерсантЪ».

«В системе министерства есть вакантные должности, которые могли бы занять казаки, — 6137 вакансий», — подтверждают в ведомстве. Там также отмечают, что в ряде регионов казаки уже помогают в этом бесплатно.

Как сообщает газета со ссылкой на источники, привлечение казаков к государственной службе поддержал лично президент Владимир Путин. Кроме природоохраны их намерены привлекать к работе в Росгвардии — первые казачьи батальоны внутренних войск могут появиться уже в следующем году.

Профессор Донского государственного технического университета Владимир Трут объясняет, что использовать казаков намерены не иначе как помощь официальным органам правопорядка: «Они всегда действуют как помощь к госорганам, никто им не дает право самостоятельно этим заниматься».