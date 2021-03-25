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Вчера, в 22:29

Екатерина Шульман предположила, что ликвидация «Мемориала»* связана с ведением списка политзаключённых

Организация продолжит работу до решения следующего суда по кассационной жалобе

Фото: Twitter @navoz_sredi_roz

Екатерина Шульман

Политолог Екатерина Шульман в эфире радиостанции «Эхо Москвы» предположила, что после кассационного суда по ликвидации правозащитного центра «Мемориал»* представители организации обратятся в ЕСПЧ, а там уже несколько лет находится иск «Мемориала» против законодательства об иноагентах. Напомним, что сегодня решение о ликвидации «Мемориала» принял Верховный суд.

«Мы можем предположить, что последние события и реакция на них международного сообщества ускорит рассмотрение этого дела», – предполагает политолог.

Также Екатерина Шульман склонна думать, что основной причиной давления на правозащитный центр является не его основная деятельность по сохранению истории о репрессиях советского прошлого:

«Я придерживаюсь все-таки той версии, что главная опасность «Мемориала» – это не столько даже их не историческая миссия, сколько ведение списков политзаключённых. Мне кажется, что все, что мы услышали на суде, все клонится именно к этому».

Председатель правления «Мемориала» Ян Рачинский заявил, что организация продолжит свою работу в прежнем режиме, поскольку сегодняшнее решение – это вердикт первой инстанции:

«Как только суд изготовит решение, будет подана апелляция. Пока трудно предсказать, на что суд опирался, потому что все доводы истца были совершенно несостоятельны, что доказали наши прекрасные юристы»

, – заключает Рачинский.

* «Мемориал» признан в России иностранным агентом

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