Депутата Рашкина оштрафовали на 30 тыс. руб. и лишили водительских прав после дела с лосем

Суд в Саратовской области лишил водительских прав депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина на полтора года за отказ пройти медосвидетельствование и оштрафовал на 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в суде.

«По части 1 статьи 12.26 КоАП (невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) Рашкин на 1,5 года лишён права управления транспортным средством. Кроме того, он административно оштрафован на 30 тыс. рублей», – цитирует представителя суда «Интерфакс».

В конце октября Рашкин был задержан на территории охотничьего хозяйства в Саратовской области, в его машине обнаружили убитого и разделанного лося. Позже депутата лишили депутатской неприкосновенности, а председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил в отношении него уголовное дело о незаконной охоте из-за убийства лося.