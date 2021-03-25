«Давайте спокойно»: Рашкин - про грозящий ему тюремный срок

После лишения депутатской неприкосновенности прогнозы участи Валерия Рашкина резко ухудшились. По возбужденному на него уголовному делу бывшему парламентарию грозит до 5 лет лишения свободы за участие в незаконной охоте.

Бывший депутат уже заявил, что признал свою вину и бегать от наказания не намерен.

-Будут вестись следственные действия, я буду работать со следователем. Там посмотрим, — заявил NEWS.ru экс-депутат.

Рашкин призвал всех к спокойствию по поводу его случая.

-Я уже всё сказал, это уже всё перемололи, всю страну на уши подняли, как будто других проблем нет, - возмущается экс-депутат. - Давайте спокойно, есть следственные действия, я буду давать соответствующие показания, а там посмотрим.

Коммунист был задержан 29 октября в Саратовской области с тушей убитого лося в багажнике. Поначалу политик все отрицал, но позже признал вину, покаялся и пообещал возместить нанесенный природе ущерб.