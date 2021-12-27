Блогеры вступились за Хованского, флейтиста «Аквариума» выгнали из РФ, исходники «Госуслуг». Главное к 28 декабря

Правозащитный проект «ОВД-Инфо»* призвал социальные сети Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, «ВКонтакте», а также платформы компаний «Яндекс» и Google не блокировать его страницы. Об это говорится в опубликованной петиции на Change.org. В ней говорится, что блокировка проходит с нарушением процедуры, а соцсети не должны быть «инструментом цензуры и блокировать аккаунты общественных организаций».

«Мы все — в одной лодке, государство давит и на нас, и на вас, — пишут правозащитники. — Мы уверены, что подобным образом будет ограничиваться доступ к информации и других гражданских инициатив. В условиях жесткой цензуры социальные сети — последний оплот свободы слова, а для нас — единственная возможность рассказывать правду о происходящих в России политических репрессиях и распространять наши правовые инструкции».

Департамент транспорта Москвы публично обратился к агрегаторам такси с просьбой не задирать ценники на время новогодних праздников и предупреждать клиентов об изменении тарифов. Там отмечают, что не намерены устанавливать цены, однако просят держать их на «адекватном» уровне.

Замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил о подготовке НАТО к военному противостоянию с РФ: «Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией», — приводит его слова ТАСС. Он также заявил о многочисленных «провокация» Альянса на границе с РФ и оценке Москвы как источника угрозы.

Борис Гребенщиков во время концерта рассказал, что флейтиста из группы «Аквариум» Брайана Финнегана (Великобритания) выпроводили из России сразу после прилета:

«Его взяли под белые ручки, отобрали у него паспорт, посадили в каталажку, где он просидел восемь часов, всю ночь. А утром сказали, что нам такие как вы не нужны, и выкинули его за собственный счет обратно под конвоем»,

— приводит слова Гребенщикова «Новая газета».

Портал «Код Дурова» сообщил об утечке исходного кода портала «Госуслуги». Как поясняет эксперт из DLBI Ашот Оганесян, речь идет об исходниках «Госуслуг» Пензенской области. Незашифрованный файл одному из пользователей удалось скачать из публичных источников, а после того как служба поддержки «Госуслуг» его письма проигнорировала, он опубликовал его на cybersec.org.

В Минцифры утечку отрицают, однако признают уязвимость в работе одного из региональных порталов. Публикация исходного кода не подразумевает утечку персональных данных пользователей, но увеличивает шансы злоумышленников заполучить их.

Правительство изменило классификацию тяжести преступлений с использованием наркотика метадона. Теперь «особо крупным» его объемом считаются 100 граммов вместо 1 килограмма, «крупным» — 1 грамм вместо 2,5 грамм, а «значительным» — 0,2 грамма вместо 0,5 граммов. От этого зависит степень тяжести ответственности по наркостатьям.

*«ОВД-Инфо» объявлен в России «иностранным агентом».