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Следствие просит отпустить из СИЗО обвиняемого в терроризме блогера Юрия Хованского

Заседание состоится 29 декабря

Фото: Instagram @yurykhovansky

Следствие попросило изменить меру пресечения блогеру Юрию Хованскому, который обвиняется в оправдании терроризма из-за песни про «Норд-Ост» и находится в СИЗО с июня 2021 года. Информация об этом появилась на сайте Куйбышевского районного суда Петербурга, внимание на нее обратил юрист Павел Чиков в своем telegram-канале. 

«Следствие просит изменить Юрию Хованскому меру пресечения с содержания под стражей. Заседание состоится 29 декабря. Защищает Хованского адвокат Александр Передрук», – пишет Чиков, публикуя скриншот с информацией по делу блогера. 

Ранее сообщалось, что версию следствия подтверждают три свидетеля, однако двое из них ранее работали в структурах МВД, а текст показаний всех трех свидетелей полностью идентичен целыми абзацами.

РБК: Двое из троих свидетелей по делу Хованского работали в МВД. Половина показаний идентичны
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