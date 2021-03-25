Следствие просит отпустить из СИЗО обвиняемого в терроризме блогера Юрия Хованского

Следствие попросило изменить меру пресечения блогеру Юрию Хованскому, который обвиняется в оправдании терроризма из-за песни про «Норд-Ост» и находится в СИЗО с июня 2021 года. Информация об этом появилась на сайте Куйбышевского районного суда Петербурга, внимание на нее обратил юрист Павел Чиков в своем telegram-канале.

«Следствие просит изменить Юрию Хованскому меру пресечения с содержания под стражей. Заседание состоится 29 декабря. Защищает Хованского адвокат Александр Передрук», – пишет Чиков, публикуя скриншот с информацией по делу блогера.

Ранее сообщалось, что версию следствия подтверждают три свидетеля, однако двое из них ранее работали в структурах МВД, а текст показаний всех трех свидетелей полностью идентичен целыми абзацами.