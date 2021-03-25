«Талибы* завоёвывали города и соцсети»: RT дал премию «Красавчики года» «Талибану»*

Российская международная сеть информационных телеканалов «RT» составила «Хит-парад абсурда», в который включила представителей террористического движения «Талибан»*, выдав им премию «Красавчики года». Об этом сообщается на их сайте.

«Престижная премия «Красавчики года» уходит в экзотический Афганистан, к талибам*. После того как американцы спешно сиганули из Афганистана, теряя на ходу вертолёты, амуницию и репутацию, талибы завоёвывали города и соцсети. То они зажигательно танцевали, то катались на лодочках, то на детских аттракционах. А затем неожиданно и бесповоротно талибы взяли и признали Крым российским. У некоторых наших добрых соседей на это ушли годы, а эти – хоба! – и признали», – пишет журналист RT.

В «Хит-парад» также включили президента Украины Владимира Зеленского, задержанного в Беларуси Романа Протасевича, депутата Валерия Рашкина и других.

В августе 2021 года движение «Талибан»* захватило власть в Афганистане.

*«Талибан» – организация, признанная в России террористической, ее деятельность запрещена в России