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Путин поблагодарил президента Таджикистана за развитие русского языка в республике

Около одного миллиона граждан Таджикистана проживают в России на временной основе

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин встретился с главой республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, пишет ТАСС. Встреча прошла в Петербурге, где завтра состоится неформальный саммит СНГ.

Путин назвал Таджикистан одним из самых «верных, надежных, близких союзников» России. И отметил, что за последний год товарооборот между двумя странами вырос на 45%.

Российский президент отметил, что на сегодняшний день в стране проживают на временной основе порядка одного миллиона граждан из Таджикистана.

«Знаю ваше внимание и заботу в отношении развития русского языка. Он развивается [в Таджикистане] очень хорошо при вашей поддержке. Много желающих изучать русский язык <...>Как раз подготовка в рамках изучения русского языка является самым верным способом адаптации людей для того, чтобы они могли спокойно работать, чувствовать себя комфортно»

, – заявил Путин.

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