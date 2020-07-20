Мигрантам, которые не прошли обязательную дактилоскопию или заражены ВИЧ, ограничат срок пребывания в РФ

В России сократят срок временного пребывания иностранных граждан в случае их уклонения от обязательной дактилоскопии, фотографирования и медицинского освидетельствования. Приказ вступает в силу с 29 декабря. Об этом говорится в приказе МВД России, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Как говорится в приказе, срок временного пребывания иностранного гражданина в России сокращается в случае, если иностранный гражданин уклоняется от прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования или медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие факта употребления им наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача.

Сокращение срока пребывания мигрантов будет также сокращен при выявлении опасных для окружающих инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции. Основанием для такого решение могут стать запрет въезда в РФ, нежелательность пребывания или аннулирования разрешения на работу или патента иностранного гражданина, а также прекращение обучения.

Обязательная дактилоскопия, фотографирование и медицинское освидетельствование также вводится для трудовых мигрантов и иностранных граждан, прибывших для долгосрочного пребывания.