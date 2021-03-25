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На сканеры для QR-кодов в транспорте Петербург потратит 122 миллиона рублей

Устройства будут считывать электронные документы как на земле, так и под землей

Фото: Global Look

На сайте госзакупок можно найти несколько тендеров из Санкт-Петербурга на оборудование турникетов сканерами для QR-кодов. Самый крупный контракт на 117,4 миллионов рублей был размещён СПб ГУП «Горэлектротранс», который организует перевозки на трамваях и троллейбусах.

По информации в описании, считывающие устройства будут установлены в салонах и будут синхронизированы с системой оплаты. 

Кроме того, на государственном сервисе можно найти контракты на установку сканеров на вестибюлях станций «Нарвская», «Улица Дыбенко» (3,5 миллиона рублей) и «Ленинский проспект» (1,2 миллиона рублей).

Для того, чтобы переоборудовать существующую систему валидации, согласно описанию в Техническом задании, нужно будет демонтировать верхний кожух терминала, вмонтировать блок питания, установить коммутатор и произвести пусконаладочные работы.

Ранее проверка QR-кодов о вакцинации в транспорте, которую ввели власти Татарстана, обернулась коллапсом. Более тысячи человек были высажены из автобусов по пути на работу, а несколько кондукторов подверглись нападениям возмущённых пассажиров.

Закон о QR-кодах в транспорте поддержал всего 1% опрошенных
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