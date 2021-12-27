ЦБ будет контролировать все переводы денег россиян, задержан мужчина, угрожавший гранатой посетителям ТЦ, главное к 27 декабря

С января 2022 года Банк России будет запрашивать информацию обо всех платежах от физлица физлицу, в том числе персональные данные отправителей и получателей средств. Как сообщает РБК, формы для предоставления отчетности регулятор разослал кредитным организациям. В отчет будут включать данные по переводам с карты на карту, со счета на счет, с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно, со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно, платежи через Систему быстрых платежей, трансграничные переводы, переводы через платежные терминалы, переводы между собственными счетами в рамках одной кредитной организации.

В Москве задержали мужчину, который пытался похитить духи из магазина в торговом центре, а когда его задержали угрожал охранникам и посетителям, что взорвет гранату. Как сообщает МВД Медиа, задержанным оказался гражданин 1974 года рождения, его удалось поймать спустя пару часов после инцидента. Накануне в ТЦ «Метрополис», сотрудниками охраны был остановлен гражданин, который пытался похитить товар. Неизвестный продемонстрировал охранникам предмет похожий на гранату и скрылся с места происшествия .

Внедрение цифровых паспортов в России начнется в 2023 году с Москвы, Подмосковья и Татарстана. Как сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко РИА Новости, эти регионы станут пилотными по введению таких паспортов, их можно будет использовать по всей России. Чернышенко отметил, что замена бумажного документа на смарт-карту останется выбором каждого россиянина, при этом он уверен, что большинство перейдет на электронный носитель.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что нынешняя пандемия не будет последней для человечества и необходимо подготовиться к появлению новых. «COVID-19 будет не последней пандемией, с которой столкнется человечество. По мере того как мы разрешаем нынешний кризис системы здравоохранения, нам необходимо готовится к следующему. В Международный день противоэпидемической готовности давайте уделим этому вопросу внимание и инвестиции, которых он заслуживает», – написал он в своем Twitter в Международный день противоэпидемической готовности, который ранее учредила Генеральная ассамблея ООН.