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Пропал спасатель, заявивший об издевательствах и избиениях росгвардейцами

После поданного заявления нацгвардейцы караулили его у дома и угрожали ему. Депутат писал об этом Бастрыкину, но реакции не последовало

Фото: Из архива Алексея Попова; Источник: "Сибирь.Реалии"

Сотрудник МЧС Бурятии Алексей Попов уже больше недели не отвечает на звонки журналистов и правозащитницы Надежды Низовкиной. До этого ему поступали угрозы в связи с поданным в Следственный комитет заявлением о насилии со стороны сотрудников Росгвардии. После того как он его подал, росгвардейцы также начали пождидать его возле дома, пишет издание «Сибирь.Реалии»* со ссылкой на Низовкину.

Ранее «Собеседник» рассказывал историю российского пожарного, которого в августе во дворе собственного дома схватили бойцы Национальной гвардии и часами избивали, вымогая деньги и называя «чуркой». Они также угрожали изнасиловать его и запугивали, чтобы тот не обращался с жалобами на них. После того как его оставили на ночь в одном из отделений полиции, врачи также отказались фиксировать его многочисленные серьезные травмы, испугавшись росгвардейцев.

В среду, 22 декабря, депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Попов написал официальный запрос на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, в котором потребовал от него взять дело под личный контроль, возмутившись тем фактом, что избивавшие спасателя росгвардейцы, которые также продолжали угрожать ему после подачи заявления, не были заключены под стражу, несмотря на реальную угрозу жизни и здоровью пожарного.

Публичной реакции со стороны Бастрыкина не последовало.

*«Сибирь.Реалии» объявлено в России «иностранным агентом».

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