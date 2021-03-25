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Песков объяснил, что «Новую газету» «просто забыли» позвать на пресс-конференцию Путина

Пресс-служба президента забыла про газету, главред которой в это году получил Нобелевскую премию

Фото: Global Look Press

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в отсутствии приглашения «Новой газеты», главный редактор которой в этом году получил Нобелевскую премию мира, вину косвенно несет он сам. Пресс-служба Кремля, которую он возглавляет, «просто забыла» направить в издание приглашение, а когда об этом вспомнили, было уже слишком поздно.

«Новую газету» не позвали, я бы сказал — это человеческий фактор. На самом деле просто забыли. Может быть неправильно с моей стороны это так признавать, но, действительно, мы забыли им позвонить», — объясняет официальный представитель Кремля в эфире федерального телевидения.

По словам Пескова, в секретариате вспомнили про издание лишь за два дня до мероприятия, а за это время было уже невозможно провести полную процедуру аккредитации, которая в этот раз включала в себя сдачу трех ПЦР-тестов.

Напомним, что ранее в этом году главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира. Несмотря на то, что его и его коллег не позвали на пресс-конференцию, его вопрос о расследовании убийства Анны Политковской все же прозвучал на пресс-конференции от Максима Курникова с «Эха Москвы».

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