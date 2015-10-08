«Нам известно, что следствие не ведется»: Муратов об обещаниях Путина искать заказчиков убийства Политковской

На пресс-конференцию Владимира Путина были приглашены не все издания. В частности, туда не позвали «Новую газету», главный редактор которой Дмитрий Муратов в этом году получил Нобелевскую премию мира. Тем не менее, вопрос от Муратова там все же прозвучал — его в знак солидарности зачитал журналист «Эха Москвы» Максим Курников, в очередной раз задав президенту вопрос об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской.

Отвечая на него, Путин напомнил, что исполнители этого преступления были привлечены к уголовной ответственности, а также отметил, что если у убийства есть заказчики, следственные органы будут искать их. Глава государства также обратил внимание, что подобного рода преступления недопустимы и впредь будут жестко пресекаться правоохранительными органами.

В свою очередь, сам Муратов, заочно комментируя слова президента, заявил, что несмотря на заявления Путина, следствие по делу Политковской сейчас не ведется:

«Мы понимаем, что нельзя давать забыть нераскрытые преступления, потому что они ведут к новым преступлениям, порождая безнаказанность, — приводит слова главреда «Новой» русская служба «Би-би-си». — Мы обращались к президенту страны и в Следственный комитет, когда истек срок давности по делу об убийстве Анны Политковской. Получили официальный ответ о том, что срока давности в данном случае не будет, следствие продолжается. Правда то, что оно не ведется, нам тоже известно».

В эфире «Эха Москвы» Муратов также добавил, что теперь, после слов Путина, будет наблюдать, возобновятся ли следственные действия по этому делу и, исходя из этого, сделает вывод, о «степени влияния президента на правоохранительные органы страны».