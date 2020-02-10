«Здоровье нации резко ухудшится»: Эксперт объяснил, к чему приведет вынесение алкомаркетов из городов

Если воплотить предложение депутата Госдумы от «Единой России» Султана Хамзаева по вынесению всех алкомаркетов за пределы населенных пунктов, россияне начнут потреблять более опасную контрафактную продукцию, пояснил глава Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

«Эта мера чревата тем, что люди станут потреблять гораздо больше нелегального алкоголя. И мы прекрасно понимаем, к чему это приводит. Только в ноябре в Екатеринбурге и Орске от прямого отравления этанолом умерло 150 человек. Если это реализуют, то здоровье нации резко ухудшится», — предупреждает представитель индустрии в комментарии News.ru.

По данным эксперта, на настоящий момент порядка трети всего оборота крепкого алкоголя торгуется нелегально, а когда в 2015 году власти решили поднять акцизы, доля контрафакта скакнула до 55%. Косарев напоминает властям, что в среднем в самогоне концентрация этанола превышает допустимую в 65 раз, а в сивухе — в 800 раз, и чтобы граждане потребляли лицензированную продукцию, нужно наоборот повышать её доступность.

Глава Ассоциации обращает внимание, что не все россияне, употребляющие спиртное являются алкоголиками и у них есть более важные задачи, чем проводить несколько часов в дороге, чтобы купить спиртное к празднику.

«По отношению к своим гражданам — [это] абсолютно драконовская мера», — считает Косарев.