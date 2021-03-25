Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 16:05

В Башкирии судебные приставы отрицают невыплату гонорара адвокатам по назначению

Региональное УФССП заверило «Собеседник», что исправно платит Адвокатской палате за услуги её представителей

Фото: пресс-служба ФССП

Управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в Башкирии сообщило «Собеседнику», что никаких претензий со стороны местной Адвокатской палаты относительно невыплаты средств за услуги адвокатов по назначению там не получали.

Ранее в Палате заявили, что власти, включая ФССП, Судебный департамент, башкирское МВД, СУ СК РФ и республиканский Верховный суд задолжали им за работу 145 млн рублей, из которых 105 млн — за 2021 год. Юристы даже пожаловались на это премьер-министру Михаилу Мишустину.

В пресс-службе регионального УФССП подтверждают, что неоднократно прибегали к услугам адвокатов по назначению, но утверждают, что деньги были выплачены, а никаких жалоб из Адвокатской палаты им не направляли:

«C начала года (...) за услуги защиты подозреваемых в пользу адвокатов Адвокатской палаты Республики Башкортостан перечислило более 4 млн. руб., услуги адвокатов по защите подозреваемых оплачиваются о мере предоставления необходимых документов в полном объеме в текущем режиме, — пояснили «Собеседнику» в ведомстве. — С начала года каких-либо обращений, жалоб со стороны руководства Адвокатской палаты Республики Башкортостан по фактам якобы не оплаты услуг не поступало».

Теги: #приставы

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Сергей Газаров: «Вся моя жизнь сегодня подчинена театру»

Общество 54 минуты назад

«Здоровье нации резко ухудшится»: Эксперт объяснил, к чему приведет вынесение алкомаркетов из городов

Расследование 1 час назад

Кто заработал на новогоднем оформлении Москвы. Расследование «Собеседника»

Общество 1 час назад

Следственный комитет случайно раскрыл зарплаты своих сотрудников. Они гораздо выше средних по России

Политика 2 часа назад

«Не пожелания, а прямо-таки команды»: Президент Эстонии предлагает забыть об ультиматуме Кремля

Общество 2 часа назад

Помочившийся на портрет ветерана подросток получил 4 года колонии за реабилитацию нацизма

Общество 3 часа назад

«Поздравивших» ФСБ с «днем Чекиста» активистов задержали по делу о хулиганстве

Политика 4 часа назад

Большинство украинцев хотят в НАТО и ЕС. Половина верят в возможность вторжения России

Политика 5 часов назад

«Он виноват в украинском национализме не меньше Зеленского». Политолог оценил слова Путина о «нациках»

Происшествия 6 часов назад

В «красной зоне» ковидного госпиталя пожар. Два человека погибли

Общество 6 часов назад

Оренбургскому священнику РПЦ дали 21 год колонии за изнасилование усыновленных детей

Общество 7 часов назад

Фанаты бунтуют против Fan ID, коррупционер в «Сибуре», новостройки подорожают на 10%. Главное к 24 декабря

Общество 8 часов назад

Глава Минпросвета обещает привести в действие закон о просветительской деятельности

Политика 8 часов назад

Патрик Бьюкенен: «В российско-украинской войне победит Китай»

Общество 16 часов назад

Путин сравнивает все с Америкой и не хочет штрафовать антипрививочников: новости к полуночи 23 декабря

Общество 18 часов назад

Беглов крадёт у петербуржцев Рождество: неизвестные украшают город портретами губернатора в образе Гринча

Общество 19 часов назад

Первокурсники московского вуза передали в ФСБ скриншоты студента, восхищавшегося терактом в Перми

Общество 19 часов назад

В Gulagu.net напомнили Путину о пытках в «Крестах», которые он упомянул на пресс-конференции

Общество 20 часов назад

«Очередное забалтывание проблемы»: в сети ответили на слова Путина про пытки в тюрьмах

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика