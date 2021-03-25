В Башкирии судебные приставы отрицают невыплату гонорара адвокатам по назначению

Управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в Башкирии сообщило «Собеседнику», что никаких претензий со стороны местной Адвокатской палаты относительно невыплаты средств за услуги адвокатов по назначению там не получали.

Ранее в Палате заявили, что власти, включая ФССП, Судебный департамент, башкирское МВД, СУ СК РФ и республиканский Верховный суд задолжали им за работу 145 млн рублей, из которых 105 млн — за 2021 год. Юристы даже пожаловались на это премьер-министру Михаилу Мишустину.

В пресс-службе регионального УФССП подтверждают, что неоднократно прибегали к услугам адвокатов по назначению, но утверждают, что деньги были выплачены, а никаких жалоб из Адвокатской палаты им не направляли:

«C начала года (...) за услуги защиты подозреваемых в пользу адвокатов Адвокатской палаты Республики Башкортостан перечислило более 4 млн. руб., услуги адвокатов по защите подозреваемых оплачиваются о мере предоставления необходимых документов в полном объеме в текущем режиме, — пояснили «Собеседнику» в ведомстве. — С начала года каких-либо обращений, жалоб со стороны руководства Адвокатской палаты Республики Башкортостан по фактам якобы не оплаты услуг не поступало».