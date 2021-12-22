Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 17:21

В Башкирии адвокаты грозят забастовкой и пишут Мишустину. Власти задолжали им 145 млн

Местный адвокат считает, что деньги могут пойти на подкуп следствия в связи с готовящимися делами против местного депутата

Фото: Global Look Press

Представители Адвокатской палаты Республики Башкортостан [РБ] написали письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину, в котором потребовали выплатить им долг за работу адвокатов по назначению. Всего речь идёт о сумме более чем в 145 млн рублей, из которых 105 млн — долг за 2021 год. Как пишет Znak.com со ссылкой на местного адвоката Александра Войцеха, Палата угрожает бойкотом не только ради самих защитников, но и ради собственного бюджета.

«Задолженность перед адвокатами образовалась со стороны Судебного департамента, МВД РБ, СУ СК РФ, УФССП РФ, Верховного суда РБ», — говорится в заявлении координатора Палаты Валерия Харькова. Отмечается, что долги перед адвокатами не только в Башкирии — проблема распространяется и на другие регионы Уральского ФО.

Адвокат Александр Войцех объясняет, что задолженности возникают из-за повышенных требований проверки выставленных защитниками счетов:

«У нас в республике в адвокатуре полно жуликов. Они подделывали документы о своём участии в процессах, чтобы получить больше денег, из-за этого ввели более жёсткие и длительные проверки».

Он также выражает сомнения в честности депутата от «Единой России» Булата Юмадилова, который, по его словам, является фактическим лидером Палаты. При этом действующим главой Адвокатской палаты региона Артур Насыров, как утверждает Войцех, — «подставная» фигура. Как рассказал юрист, против Юмадилова уже возбуждали уголовное дело в связи с хищением членских взносов организации, однако позднее оно «мистическим образом» было закрыто, а сам депутат публично поблагодарил за это прокуратуру.

Войцех считает, что Адвокатская палата потребовала от государства вернуть долг, чтобы Юмадилову было чем рассчитаться со следственными органами за якобы готовящийся подкуп в связи с новыми делами против него, пишет Znak.com.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Игорь Золотовицкий: Объединить МХАТ и МХТ уже не получится. Оба театра пошли по своему пути

Общество 45 минут назад

Адвокаты требуют от ФСБ извинений за пьяного полковника, назвавшего их «животными»

Общество 1 час назад

Арестованного вопреки воле Путина ректора «Шанинки» перевели в гражданскую больницу

Политика 1 час назад

Недолго музыка играла. Российскому каналу RT перекрыли вещание в Германии

Общество 2 часа назад

Адвокат - про шансы жалобы блогера Юрия Хованского в ЕСПЧ

Общество 2 часа назад

Какой Александр Невский нужен в ХХI веке?

Общество 2 часа назад

В Смоленске ректор жил на широкую ногу. «Дворец» так хорош, что ФСБшники разулись в ходе обыска

Происшествия 3 часа назад

57-летний министр из Мадагаскара 12 часов плыл в океане и выжил

Недвижимость 3 часа назад

Что будет с ценами на аренду жилья в Москве в 2022 году

Политика 3 часа назад

«Алиби для президента»: политолог о том, для чего России нужно «бряцание оружием» на границе с Украиной

Политика 4 часа назад

Кремль решил, кого позвать к Путину

Общество 4 часа назад

Патриарх Кирилл назвал грехом сравнение QR-кодов и «печати антихриста»

Происшествия 5 часов назад

Избиение олимпийского чемпиона Соловьева. Видео

Общество 5 часов назад

Россиянин потребовал от Деда Мороза 10 млн и исполнение его желаний через суд

Общество 6 часов назад

Саратовский чиновник впал в депрессию из-за фразы журналистки «ждем очередной пакости» и потребовал от нее 1 млн

Общество 7 часов назад

Россиянин облил бывшую сожительницу бензином и поджег, чтобы проверить не ведьма ли она

Общество 7 часов назад

Проработавший месяц мэр Краснодара Алексеенко задержан, у него проходят обыски

Общество 8 часов назад

Задержан ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров

Общество 9 часов назад

Тишковец: прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за последние 54 года

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика