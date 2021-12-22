В Башкирии адвокаты грозят забастовкой и пишут Мишустину. Власти задолжали им 145 млн

Представители Адвокатской палаты Республики Башкортостан [РБ] написали письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину, в котором потребовали выплатить им долг за работу адвокатов по назначению. Всего речь идёт о сумме более чем в 145 млн рублей, из которых 105 млн — долг за 2021 год. Как пишет Znak.com со ссылкой на местного адвоката Александра Войцеха, Палата угрожает бойкотом не только ради самих защитников, но и ради собственного бюджета.

«Задолженность перед адвокатами образовалась со стороны Судебного департамента, МВД РБ, СУ СК РФ, УФССП РФ, Верховного суда РБ», — говорится в заявлении координатора Палаты Валерия Харькова. Отмечается, что долги перед адвокатами не только в Башкирии — проблема распространяется и на другие регионы Уральского ФО.

Адвокат Александр Войцех объясняет, что задолженности возникают из-за повышенных требований проверки выставленных защитниками счетов:

«У нас в республике в адвокатуре полно жуликов. Они подделывали документы о своём участии в процессах, чтобы получить больше денег, из-за этого ввели более жёсткие и длительные проверки».

Он также выражает сомнения в честности депутата от «Единой России» Булата Юмадилова, который, по его словам, является фактическим лидером Палаты. При этом действующим главой Адвокатской палаты региона Артур Насыров, как утверждает Войцех, — «подставная» фигура. Как рассказал юрист, против Юмадилова уже возбуждали уголовное дело в связи с хищением членских взносов организации, однако позднее оно «мистическим образом» было закрыто, а сам депутат публично поблагодарил за это прокуратуру.

Войцех считает, что Адвокатская палата потребовала от государства вернуть долг, чтобы Юмадилову было чем рассчитаться со следственными органами за якобы готовящийся подкуп в связи с новыми делами против него, пишет Znak.com.