Следственный комитет случайно раскрыл зарплаты своих сотрудников. Они гораздо выше средних по России
Обычно доходы следователей не раскрываются властями
Средний доход сотрудников Следственного комитета РФ более, чем в два раза превышает зарплаты россиян, а также выше, чем уровень заработка жителей Москвы. Об этом говорится в документах на оказание услуг по обязательному государственному личному страхованию сотрудников СКР, обнаруженных «Собеседником».
Как следует из техзадания, размер среднемесячного денежного содержания сотрудников Следственного комитета Российской Федерации составляет 119,8 тыс. рублей. Всего в СКР работает 18 775 человек. Таким образом, ежемесячно только на зарплаты следователей из бюджета тратится 2,25 млрд рублей.
По данным Росстата, в декабре средняя зарплата россиян составила 54 687 рублей, а москвичей - 104 451 рубль (данные на первый квартал 2021 года).
Сотрудников Следственного комитета РФ будут страховать в следующих случаях:
- Гибель, если она наступила вследствие причинения телесных повреждений или иного вреда здоровью в связи с исполнением служебных обязанностей (родственникам выплатят сумму в 180-кратном размере среднемесячной зарплаты следователя)
- Причинение в ходе службы телесных повреждений или иного вреда здоровью, исключающих возможность в дальнейшем заниматься профессиональной деятельностью (сумма компенсации составит 36-кратный размер дохода)
- Причинение телесных повреждений или иного вреда здоровью, не повлиявших на способность заниматься в дальнейшем профессиональной деятельностью (12-кратный размер зарплаты).
С 2017 года в СКР при исполнении своих обязанностей погибли 6 человек, 1 сотрудник получил ранения, не позволившие ему работать в ведомстве.
Подряд выиграла АО «Московская акционерная страховая компания» (МАКС), она получит за его исполнение 42 млн рублей. Еще 10 млн СКР ей заплатит за страхование военнослужащих в составе ведомства. В документах говорится, что их численность составляет 1807 человек.
Особо секретные зарплаты
На различных сайтах, посвященных доходам российского населения, средний уровень зарплат сотрудников СКР оценивается в 45-60 тыс. рублей. Однако, точная цифра не раскрывается российскими властями. Более того, указы о повышении доходов следователи регулярно засекречивались - Владимир Путин подписывал документ с грифом «для служебного пользования», из-за которого он не публиковался в открытом доступе.
В 2019-м телеканал «Дождь»* сообщил, что в ближайшие три года зарплаты в Следственном комитете увеличатся на 20%, согласно секретному указу президента. В пресс-службе Минфина тогда от комментариев отказались. При этом численность сотрудников СКР на тот момент составляла 21126 человек. Еще 2,5 тыс. трудились в военном корпусе СК.
В 2020 году Путин вновь повысил зарплаты председателя СКР, генпрокурора, а также лиц, замещающих государственные должности в Российской Федерации. Игорь Краснов и Александр Бастрыкин с 1 октября 2020 года стали зарабатывать в 1,03 раза больше.
Согласно сведениям о доходах за 2020 год, председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин заработал более 14 млн рублей - на 1,5 млн рублей больше, чем годом ранее.
*Внесен в список СМИ, выполняющих функции «иностранных агентов». Мы вынуждены указать это по требованию властей