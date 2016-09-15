Следственный комитет случайно раскрыл зарплаты своих сотрудников. Они гораздо выше средних по России

Средний доход сотрудников Следственного комитета РФ более, чем в два раза превышает зарплаты россиян, а также выше, чем уровень заработка жителей Москвы. Об этом говорится в документах на оказание услуг по обязательному государственному личному страхованию сотрудников СКР, обнаруженных «Собеседником».

Как следует из техзадания, размер среднемесячного денежного содержания сотрудников Следственного комитета Российской Федерации составляет 119,8 тыс. рублей. Всего в СКР работает 18 775 человек. Таким образом, ежемесячно только на зарплаты следователей из бюджета тратится 2,25 млрд рублей.

По данным Росстата, в декабре средняя зарплата россиян составила 54 687 рублей, а москвичей - 104 451 рубль (данные на первый квартал 2021 года).