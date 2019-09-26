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Оренбургскому священнику РПЦ дали 21 год колонии за изнасилование усыновленных детей

Он усыновил 73 ребенка и как минимум в отношении шести совершал сексуальное насилие. Его лишили опеки и ордена «Родительской славы»

Фото: Стоп-кадр: "Вести Оренбуржья"

Николай Стремский

Основатель Свято-Троицкой обители милосердия протоиерей Николай Стремский был признан виновным в развратных действиях и изнасиловании несовершеннолетних и невыполнению обязанностей по воспитанию усыновленных детей. Суд оренбургской области приговорил священника Русской православной церкви к 21 году колонии строго режима, передает ТАСС.

Стремский был задержан в 2019 году. В его семье воспитывались 73 усыновленных ребенка, многие из которых на момент ареста уже выросли и уехали из дома. Следствие утверждало, что как минимум по отношению к шести из них священник совершал «развратные действия», включая изнасилования. Сам он утверждает, что дети всё придумали.

Одна из дочерей Стремского также получила четыре года условно за незаконно лишение детей свободы. По обвинению также проходил её супруг. Чета заперла в гараже несколько детей и удерживала их там на протяжении длительного времени.

Суд также лишил Стремского опекунства над детьми и государственной награды ордена «Родительской славы».

Ранее «Собеседник» писал, что сразу после задержания РПЦ запретила Стремского в священнослужении на время следствия.

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