Священник, воспитывавший более 70 детей, обвиняется в изнасиловании подопечной

Ленинский районный суд Оренбурга накануне арестовал настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия Николая Стремского, который обвиняется в изнасиловании одной из своих подопечных, в совершении развратных действий в отношении двух или более несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

Дело передано следователям Центрального аппарата Следственного комитета РФ, сообщает ТАСС.

Также арестованы дочь Стремского и её муж, которые обвиняются в незаконном ограничении свободы несовершеннолетних. Дочь Стремского Елена и ее муж Виктор Щербаков заперли трех детей в гараже, где удерживали их на протяжении продолжительного срока.

«По данным следствия, в период с января по август 2018 года Стремский в поселке Саракташа Оренбургской области неоднократно совершал в отношении шести опекаемых и удочеренных несовершеннолетних развратные действия, а также изнасиловал одну из них», – цитирует агентство представителя СК.

Как сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге», в этой семье было более 70 приемных детей. Также издание отмечает, что с сегодняшнего дня уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области Ольга Ковыльская ушла в отпуск. Был ли он запланированным, пока не уточняется.

Газета «Аргументы и Факты в Оренбурге» сообщает, что, по некоторым данным, родных детей у Стремского с женой нет и что из 70 приемных детей 25 носили его фамилию, а остальные были под опекой. Некоторые дети выросли и разъехались. Сейчас, по информации издания, Стремский опекает шесть несовершеннолетних детей и удочерил одного. Из обители в последние дни изъяты надзорными органами девять детей.

«[Стремский] имеет обширные связи в правоохранительных органах, органах государственной власти и криминальных кругах», – цитирует «Интерфакс» ходатайство следователя об аресте священника.

Защита просила отпустить протоирея под домашний арест, отрицая все обвинения, но суд заключил его под стражу до 12 ноября.

«Указом Высокопреосвященнейшего Вениамина, митрополита Оренбургского и Саракташского, протоиерей Николай Стремский, запрещен в священнослужении на время ведения следствия», – сообщается на сайте Оренбургской митрополии.