Обвиняемый в изнасиловании многодетный священник общался с Путиным и Черномырдиным

Священник Оренбургской области, которого обвиняют в развратных действиях по отношению к детям, считался самым многодетным отцом России. В доме под его опекой находились 70 приемышей.

Посреди поселка Саракташ, где проживала семья, – Свято-Троицкая обитель милосердия, по размерам не уступающая главным российским монастырям. Ее Николай Стремский построил в 90-х годах на свои средства, нажитые, как он сам говорит, потом и кровью. На территории припаркованы золотистый «Мерседес», «Хаммер», «Фольксваген Туарег», мотоцикл и даже карета.

Протодиакон Андрей Кураев, который, оказывается, учился с 70-кратным отцом Николаем на одном курсе, объясняет подробнее. «Главная странность Стремского – бизнес-проект "усыновление". Он оформил на себя десятки детей, с которыми он на самом деле практически никак не общается. Вместо него это делают послушницы. А он получает немало средств на их содержание, не забывая и самого себя», – написал Кураев в ЖЖ.

Как выяснил «Собеседник», кроме детского приюта, на территории обители есть и богадельня для одиноких стариков. В одном из постановлений местного суда можно прочитать о ее хозяйственной схеме подробнее: «Бывший собственник жилья Б. М. И., проживающая при Доме милосердия, умерла. Право собственности ее дома зарегистрировано за Домом милосердия...»

В 2012 году Стремский засветился рядом с Путиным, когда подошел к нему во время официальных мероприятий в Вифлееме с вопросом о развитии своей обители.

Отец Николай тушеваться не привык. В 90-х годах к нему в обитель приезжал тогдашний Патриарх Алексий II, в нулевых – будущий Патриарх Кирилл. Тесная связь была и с земляком Виктором Черномырдиным, который родился в соседнем поселке. В 90-е годы в дом Стремского кто-то бросил бутылку с зажигательной смесью. Сгорело все – с документами и вещами. Узнав об этом, Черномырдин дал денег на постройку дома и «Газель» для детей.

Будет что вспомнить, что рассказать. Времени в запасе у отца Николая много. По обвинению ему грозит до 20 лет лишения свободы.