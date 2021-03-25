Meta вслед за Google получила миллиардный штраф. Правозащитница уверена, что «приземление» компаний выведет их с рынка РФ и приведёт к обнищанию многих россиян

В Таганском районе Москвы мировой судья принял решение о назначении штрафа в размере 2 миллиардов рублей компании Meta (в прошлом Facebook). До этого сегодня на 7,2 миллиарда оштрафовали компанию Google.

Обе компании пострадали за повторное неудаление запрещённой информации, чаще всего это связано с сообщениями о несанкционированных митингах.

Юристка и правозащитница Анастасия Буракова уверена, что от этих судебных решений гораздо хуже может стать в том числе и россиянам, чей заработок зависит от упомянутых организаций:

«С 1 января 2022 года интернет-компании по новому закону «о приземлении» будут обязаны открывать представительства, юридически связанные с главным офисом. Комиссия Госдумы по информполитике делает странные заявления о возможности взыскания штрафа с суммы выручки всей компании. Понятно, что эти угрозы нереализуемы и приведут к уходу компаний с российского рынка - а это потеря дохода для большого количества россиян и рост социальной напряжённости, но кто знает, как там с психическим здоровьем у тех, кто принимает решения»

, – пишет Буракова в своём телеграм-канале.