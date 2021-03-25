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Путину мало 146 млн населения. Демограф опасается, как бы не стало меньше 140

Ближайшие 10-15 лет население страны будет сокращаться, несмотря на любые меры, говорит эксперт, объясняя, как достичь дальнейшего роста

Фото: Global Look Press

В ходе сегодняшней пресс-конференции Владимир Путин заявил, что, учитывая размеры России, численности населения в 146 млн человек для неё недостаточно. Демограф Алексей Ракша сомневается, что в ближайшие годы можно говорить о серьезном росте населения, допуская дальнейшее падение.

«[Нам] лишь бы удержаться на уровне не ниже 140 млн человек, — объясняет эксперт, отмечая, что даже если принять необходимые меры, сокращение население будет продолжаться ещё 10-15 лет.

На вопрос, что нужно делать, чтобы побороть демографический кризис, г-н Ракша называет вполне конкретные меры материального стимулирования в виде увеличения маткапитала на второго ребенка до 1 млн рублей, а на третьего и последующих — до 1,5 млн. Кроме того, объясняет он в разговоре с News.ru, нужно поднять расходы бюджета на здравоохранение как минимум вдвое.

По мнению эксперта, необходимо также жестко бороться с нелегальным алкоголем и табаком и поднимать акцизы на их легальные аналоги быстрее инфляции.

«И конечно — борьба с COVID, поголовная вакцинация, включая детей и подростков, закупить иностранные вакцины и перестать рисовать статистику оперштаба», — добавляет демограф.
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