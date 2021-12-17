Научное исследование. У привитых вакциной «Спутник V» обнаружили антитела к омикрону

Научный центр им. Гамалеи заявил, что у пациентов привитых «Спутником V» и ревакцинированных «Спутником Light» были обнаружены антитела к штамму омикрон. Об этом исследовании сообщает сайт о медицине medRxiv.

«Более того, уровень нейтрализующих антител к омикрону в сыворотках крови ревакцинированных, немного выше, чем уровень антител к исходному штамму коронавируса (B.1.1.1.) в сыворотках крови вакцинированных», — сообщают ученые.

Исследования показали, что через 2-3 месяца после ревакцинации уровень антител против штамма омикрон снижается в 7,13 раз.

19 декабря глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинацию препаратом «Спутником V» можно проводить каждые 6 месяцев. Он отметил, что эта вакцина не нуждается в обновлении вакцинного штамма. Об этом сообщало издание ТАСС.

Гинцбург выразил уверенность, что вакцинация препаратом «Спутником V» и ревакцинация «Спутником Light» дают полную защиту от штамма омикрон. Эффективность этих препаратов сопоставима с их эффективностью против штамма дельта.