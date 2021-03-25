Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 14:33

Лебедев ответил на обвинения: «Дорогой Следственный комитет! Засунь мощи себе в жопу»

Лебедев настаивает, что Следственный комитет не должен оперировать в официальных документах такими понятиями, как «мощи святых»

Фото: АГН "Москва"

Артемий Лебедев

Дизайнер и популярный блогер Артемий Лебедев прокомментировал позицию Следственного комитета, который начал в его отношении проверку из-за недовольства Русской православной церкви его высказываниями о святых мощах. Ранее об этом сообщали источники, но теперь блогер сам приводит бланк, пришедший ему из ведомства.

«Согласно имеющимся данным (...) Артемий Лебедев опубликовал нецензурные высказывания о святых мощах», — говорится в официальном документе.

У Лебедева к бумаге появились вопросы, и теперь он опубликовал нецензурные высказывания уже о Следственном комитете: 

«Дорогой Следственный комитет! Расскажи мне, пожалуйста, а что такое святые мощи? В каком законе они описаны? Как определяется святость? — спрашивает дизайнер. — Твой руководитель [Александр Бастрыкин] — он разве не сдавал экзамен по научному атеизму, чтобы стать членом КПСС?»

Г-н Лебедев в своем посте также в категорической форме усомнился в умственных способностях того сотрудника СК, который составлял присланный ему документ и

предлагает Следственному комитету, заинтересовавшемуся его публикациями, «засунуть себе в жопу все мощи всех святых на свете, включая священный [половой орган] Зевса, который родился за 10 000 лет до того бога, на которого ты мне тут ссылаешься на своем богохульном бланке».

Напомним, что интерес следственных органов к словам дизайнера возник в связи с заявлением зампреда синоидального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви со СМИ Вахтанга Кипшидзе, который счел, что в его публикациях содержатся признаки оскорбления чувств верующих. В частности, он говорил об оскорбительных репликах Лебедева в адрес преподобного Сергия Радонежского.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 16 часов назад

Сергей Газаров: «Вся моя жизнь сегодня подчинена театру»

Общество 17 минут назад

На пресс-конференции с Путиным так и не дали слова иноагентам, несмотря на слова Пескова

Политика 18 минут назад

Третий лишний. Путин и Шойгу не возьмут Мишустина в тайгу

Общество 52 минуты назад

Путину мало 146 млн населения. Демограф опасается, как бы не стало меньше 140

Общество 59 минут назад

Артемию Лебедеву за пост о мощах — дать медаль! Андрей Кураев объяснил «Собеседнику» все насчёт «трупиков» в мавзолеях

Общество 1 час назад

Путин заявил, что «Дед Мороз выполняет желания только хороших девочек и мальчиков»

Общество 1 час назад

Китай удвоил усилия по борьбе с COVID-19: изолирован город с 13 миллионным населением

Общество 1 час назад

«Это проблема не только России», – Путин ответил на вопрос Собчак о пытках в российских тюрьмах

Дмитрий Быков 2 часа назад

«В 1950 году я собрал телевизор». Что Зимин рассказывал Быкову о детстве, Навальном и Илоне Маске

Политика 2 часа назад

«Мемориал»* оценивает иск к ним как попытку власти скрыть наличие в стране политзаключенных

Происшествия 2 часа назад

Мужчина облил бензином людей у входа в заведение и устроил поджог. Видео

Общество 2 часа назад

«Россию нельзя победить» и «давайте перевернем страницу». Путин ответил на вопрос про Навального

Дмитрий Быков 3 часа назад

Перфоманс Сокурова

Общество 3 часа назад

«ДедМоробус» снова появился на улицах Петербурга

Политика 3 часа назад

Прокурор: У деяний «Мемориала»* не было последствий, но их статьи могли вызвать «депрессивное состояние»

Общество 3 часа назад

В Казахстане отменили смертную казнь

Общество 4 часа назад

СК проверяет Артемия Лебедева после его поста о том, что «святые были обычными алкашами»

Общество 5 часов назад

Научное исследование. У привитых вакциной «Спутник V» обнаружили антитела к омикрону

Общество 5 часов назад

«Цирк какой-то!» следователи вызвали на допрос журналиста из-за просмотра видео в интернете

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика