Лебедев ответил на обвинения: «Дорогой Следственный комитет! Засунь мощи себе в жопу»

Дизайнер и популярный блогер Артемий Лебедев прокомментировал позицию Следственного комитета, который начал в его отношении проверку из-за недовольства Русской православной церкви его высказываниями о святых мощах. Ранее об этом сообщали источники, но теперь блогер сам приводит бланк, пришедший ему из ведомства.

«Согласно имеющимся данным (...) Артемий Лебедев опубликовал нецензурные высказывания о святых мощах», — говорится в официальном документе.

У Лебедева к бумаге появились вопросы, и теперь он опубликовал нецензурные высказывания уже о Следственном комитете:

«Дорогой Следственный комитет! Расскажи мне, пожалуйста, а что такое святые мощи? В каком законе они описаны? Как определяется святость? — спрашивает дизайнер. — Твой руководитель [Александр Бастрыкин] — он разве не сдавал экзамен по научному атеизму, чтобы стать членом КПСС?»

Г-н Лебедев в своем посте также в категорической форме усомнился в умственных способностях того сотрудника СК, который составлял присланный ему документ и

предлагает Следственному комитету, заинтересовавшемуся его публикациями, «засунуть себе в жопу все мощи всех святых на свете, включая священный [половой орган] Зевса, который родился за 10 000 лет до того бога, на которого ты мне тут ссылаешься на своем богохульном бланке».

Напомним, что интерес следственных органов к словам дизайнера возник в связи с заявлением зампреда синоидального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви со СМИ Вахтанга Кипшидзе, который счел, что в его публикациях содержатся признаки оскорбления чувств верующих. В частности, он говорил об оскорбительных репликах Лебедева в адрес преподобного Сергия Радонежского.