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СК проверяет Артемия Лебедева после его поста о том, что «святые были обычными алкашами»

Согласно источнику, его проверяют по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий

Фото: Instagram @temalebedev

Следственный комитет России начал проверку по уголовное статье после поста дизайнера и блогера Артемия Лебедева о мощах святых и «трупики Ленина». Об этом сообщает АГН Москва со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Проверяется информация СМИ о возможном нарушении права на свободу совести и вероисповеданий в Telegram. Согласно имеющимся данным, на странице Лебедева было опубликовано в нецензурных выражениях высказывание о святых мощах», – рассказал собеседник агентства.

По его словам, его проверяют по части 1 статьи 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»).

Ранее Лебедев написал в своем Telegram-канале, что не понимает зачем люди приходят посмотреть на святые мощи и зачем в мавзолеях лежат напоказ «трупики Ленина, Ким Ир Сена, Мао». 

«Кого должна ***** нога, рука, зуб, волос какого-то святого? (Тем более, что при жизни все святые были обычными алкашами и разной степени крупности начальством)», – написал он.

Проверить слова Артемия Лебедева о мощах ранее призвали в РПЦ.

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