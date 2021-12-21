«Цирк какой-то!» следователи вызвали на допрос журналиста из-за просмотра видео в интернете

Журналист и политолог Павел Пивоваров рассказал о том, как его вызвали на допрос в Следственный комитет из-за просмотра видео выступлений бывшего схиигумена Сергия. Об этом он написал в своем Facebook.

«Вчера вечером меня неожиданно вызвали на допрос в Следственный комитет. Повод, конечно, невероятно абсурден. Мне нужно приехать и объяснить следователю с какой целью я смотрел видео выступлений схимонаха Сергия. Но самое забавное, что следователь уже знал, что я журналист и понимал цель просмотра. Бред, конечно, полный», – пишет журналист.

Как пояснил Пивоваров, он не поддерживает Сергия и его взгляды, но «вызывать журналистов, отвлекая их от работы из-за просмотра видео по служебной необходимости это полный зашквар».

«Похоже скоро настанут времена, когда журналисты будут отчитываться о просмотрах каждого видео. (...) Просто цирк какой - то! Интересно, а Ксению Собчак они тоже вызвали, которая ездила в Среднеуральский монастырь снимать фильм», – отмечает он.

Журналист также рассказал «Европейско - Азиатским Новостям», что сотрудники СК обзванивают журналистов, которые просматривали видеоролики с проповедями бывшего схиигумена Сергия, их отбирают через соцсеть «ВКонтакте» – по просмотрам роликов, размещенных бывшим пресс-секретарем Сергия.

В конце ноября Измайловский районный суд Москвы приговорил к 3 годам и 6 месяцам колонии бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов). Ему инкриминировали самоуправство, нарушение права на свободу вероисповедания и склонение к самоубийству.