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Схиигумена Сергия отправили в колонию на 3,5 года за самоуправство и склонение к суициду

Экс-священник отказался признавать вину по трём инкриминируемым статьям

Фото: АГН «Москва»

схиигумен Сергий

В Москве Измайловский районный суд приговорил к 3 годам и 6 месяцам колонии бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов). Ему инкриминировали самоуправство, нарушение права на свободу вероисповедания и склонение к самоубийству, пишет ТАСС. По последнему эпизоду выявлено более двух эпизодов.

Установлено, что схиигумен незаконно проводил духовные обряды, будучи уже лишённым должности.

«Я призывал не к самоубийству, а к готовности пожертвовать жизнью, к религиозному подвигу... Я сам мечтаю повторить путь Христа, иду к этому всей своей жизнью», – цитирует агентство слова Романова на суде.

Отмечается, что экс-священник ранее отбывал тюремный срок в объёме 13 лет за убийство и разбойное нападение.

Напомним, скандал вокруг Среднеуральского монастыря разгорелся в июне 2020 года. Тогда схиигумен Сергий сместил настоятельницу учреждения и захватил там власть.

Теги: #религия

Рубрика: Общество

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