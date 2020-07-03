Схиигумена Сергия отправили в колонию на 3,5 года за самоуправство и склонение к суициду
Экс-священник отказался признавать вину по трём инкриминируемым статьям
В Москве Измайловский районный суд приговорил к 3 годам и 6 месяцам колонии бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов). Ему инкриминировали самоуправство, нарушение права на свободу вероисповедания и склонение к самоубийству, пишет ТАСС. По последнему эпизоду выявлено более двух эпизодов.
Установлено, что схиигумен незаконно проводил духовные обряды, будучи уже лишённым должности.
«Я призывал не к самоубийству, а к готовности пожертвовать жизнью, к религиозному подвигу... Я сам мечтаю повторить путь Христа, иду к этому всей своей жизнью», – цитирует агентство слова Романова на суде.
Отмечается, что экс-священник ранее отбывал тюремный срок в объёме 13 лет за убийство и разбойное нападение.
Напомним, скандал вокруг Среднеуральского монастыря разгорелся в июне 2020 года. Тогда схиигумен Сергий сместил настоятельницу учреждения и захватил там власть.