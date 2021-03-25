Беглов крадёт у петербуржцев Рождество: неизвестные украшают город портретами губернатора в образе Гринча

В Санкт-Петербурге неизвестные развешивают по городу коллажи с изображением губернатора Беглова в образе Гринча – сказочного персонажа из американской сказки, который пробирается в дома к семьям, чтобы украсть подарки, еду и украшения.

Кадры с украшенными подъездами, ёлками и общественным транспортом появились в соцсетях, в том числе в телеграм-канале Russia Next.