Беглов крадёт у петербуржцев Рождество: неизвестные украшают город портретами губернатора в образе Гринча
Так губернатора продолжают критиковать за очередное испорченное новогодье в Северной столице
В Санкт-Петербурге неизвестные развешивают по городу коллажи с изображением губернатора Беглова в образе Гринча – сказочного персонажа из американской сказки, который пробирается в дома к семьям, чтобы украсть подарки, еду и украшения.
Кадры с украшенными подъездами, ёлками и общественным транспортом появились в соцсетях, в том числе в телеграм-канале Russia Next.
Кличку Гринча Беглову присвоили ещё в прошлом году, когда губернатор ввёл жёсткие антиковидные ограничения в новогодние каникулы.
Сейчас политика критикуют за несвоевременную уборку снега на дорогах Северной столицы. 20 декабря с его поручения были оштрафованы ТСЖ и жилищно-коммунальные службы. Из-за нерасчищенных тротуаров и дорог открыли 111 дел. На госканале показали видео, на котором Беглов якобы отчитывает коммунальщиков за плохую работу. Актёрская игра политика показалась многим неубедительной.
Кто-то шутил, что губернатор звонит себе же со стационарного на мобильный телефон. Но позже в Смольном заверили, что Беглов говорил с вице-губернатором Анатолием Повелием.