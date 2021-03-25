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Беглов крадёт у петербуржцев Рождество: неизвестные украшают город портретами губернатора в образе Гринча

Так губернатора продолжают критиковать за очередное испорченное новогодье в Северной столице

Фото: Tg-канал Russia Next

В Санкт-Петербурге неизвестные развешивают по городу коллажи с изображением губернатора Беглова в образе Гринча – сказочного персонажа из американской сказки, который пробирается в дома к семьям, чтобы украсть подарки, еду и украшения.

Кадры с украшенными подъездами, ёлками и общественным транспортом появились в соцсетях, в том числе в телеграм-канале Russia Next.

Кличку Гринча Беглову присвоили ещё в прошлом году, когда губернатор ввёл жёсткие антиковидные ограничения в новогодние каникулы.

Сейчас политика критикуют за несвоевременную уборку снега на дорогах Северной столицы. 20 декабря с его поручения были оштрафованы ТСЖ и жилищно-коммунальные службы. Из-за нерасчищенных тротуаров и дорог открыли 111 дел. На госканале показали видео, на котором Беглов якобы отчитывает коммунальщиков за плохую работу. Актёрская игра политика показалась многим неубедительной. 

Кто-то шутил, что губернатор звонит себе же со стационарного на мобильный телефон. Но позже в Смольном заверили, что Беглов говорил с вице-губернатором Анатолием Повелием.

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