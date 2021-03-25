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Карикатура недели. Питерские сосульки плевали на Беглова

История Питера и сосулек, возможно, вечная

Фото: Художник Камиль Бузыкаев

Мы не знаем, как обстояло дело при основателе города Петре I, но отчетливо помним, как еще Валентина Матвиенко, будучи там губернатором, пыталась сбивать сосульки лазером. Естественно, ничего из этого не вышло. Сосульки спокойно продолжили самозарождаться на крышах домов и падать на головы гражданам. Губернатор Александр Беглов даже обругал коммунальщиков по телефону и заснял процесс на камеру -- не помогло. Граждане полагают, что телефон у него был отключен.

Рубрика: Общество

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