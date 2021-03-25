Вертикализация деревенской власти и исключение правозащитников из совета при ФСИН: новости к полуночи 21 декабря

Правозащитницу и журналистку Еву Меркачёву исключили из общественного совета ФСИН. В разговоре с «Собеседником» член СПЧ подтвердила, что увидела список совета без своего имени ещё в ноябре. Её место займёт мужчина, доносивший на СМИ с просьбой признать их иностранными агентами – Александр Ионов.

«Некоторые учреждения, по нашему мнению – пыточные и то, что в состав Совета вошёл экс-начальник ФСИН по Красноярску – это очень странно. Хотя, кто его знает, вдруг человек замечательный, я с ним никогда не общалась. Получается, что я была членом везде, и это добавляло друг друга. Ну не будет членства в одной структуре. Ничего страшного. Это не та структура, которая наделена какими-то большими полномочиями – она была просто связующим звеном. Реальными полномочиями наделены члены ОНК и члены СПЧ»

, – комментирует правозащитница ситуацию.

В четверг Владимир Путин проведёт пресс-конференцию. Опрошенные «Собеседником» инфлюенсеры заверили, что Кремль не боится никаких вопросов на этой встрече. «После пенсионной реформы и выборов Кремль ничего не боится. Придут проверенные журналисты. Те из них, кто задаст неудобные вопросы, будут взяты на заметку. Смотреть будет неинтересно», – сказала экс-депутат Госдумы Вера Ганзя.

Госдума рассмотрит законопроект, цементирующий вертикаль власти до муниципального уровня. Фактически новый документ предлагает дозволить губернаторам увольнять руководителей муниципалитетов, а также утилизирует из правовой сферы политическое представительство сёл. Чтобы поставить лавочку рядом с отделением почты в посёлке, жителям придётся обращаться к центральным администрациям.





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