«Расстреливать непривитых собрались?»: соцсети обеспокоены появлением ГОСТа о срочных массовых захоронениях

С 1 февраля 2022 года в России вступит в силу национальный стандарт по срочному захоронению трупов людей и животных в военное и мирное время. Документ описывает действия властей для срочного захоронения трупов, погибших в ходе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также, в случае необходимости, в результате чрезвычайных ситуаций мирного времени.

Россияне отреагировали на такую новость беспокойством и выразили недоумение от того, для чего понадобилось вводить такой стандарт.

– пишут пользователи соцсетей.