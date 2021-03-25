«Расстреливать непривитых собрались?»: соцсети обеспокоены появлением ГОСТа о срочных массовых захоронениях
Как отмечается, документ будет введен впервые
С 1 февраля 2022 года в России вступит в силу национальный стандарт по срочному захоронению трупов людей и животных в военное и мирное время. Документ описывает действия властей для срочного захоронения трупов, погибших в ходе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также, в случае необходимости, в результате чрезвычайных ситуаций мирного времени.
Россияне отреагировали на такую новость беспокойством и выразили недоумение от того, для чего понадобилось вводить такой стандарт.
– пишут пользователи соцсетей.
Вот, что пишут пользователи соцсетей:
«К чему нас готовят? Посмотрите ТВ, поймете»;
«Молодцы какие, о народе заботятся»;
«Мы все уже в этой братской могиле.. Просто еще не прикопали»;
«Готовят к захоронению в одной яме идей, мыслей и их носителей»;
«450 человек умещаются в одну братскую могилу?»;
«Расстреливать непривитых что ли собрались?»