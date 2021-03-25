Мигрантам выдадут чипы с отпечатками пальцев, ГОСТ о массовых захоронениях, первая смерть от омикрона в США, главное к 21 декабря

В России трудовые мигранты будут получать патенты на работу в форме карты с чипом, содержащим электронное изображение лица и отпечатки пальцев. Приказ, подписанный главой МВД России Владимиром Колокольцевым, вступает в силу с 29 декабря 2021 года. На документе будет содержаться фотография, серия и номер патента, фамилия, имя, отчество его владельца, дата его рождения, гражданство, серия и номер документа, удостоверяющего его личность, профессия и ИНН, наименование субъекта РФ, на территории которого его владелец работает, а также QR-код и дата окончания срока действия документа.

В России впервые разработали национальный стандарт по срочному захоронению трупов людей и животных в военное и после чрезвычайных ситуаций, он вступит в силу с 1 февраля 2022 года. Как передает ТАСС, ГОСТ устанавливает общие требования к захоронению трупов людей и животных, погибших в ходе военных конфликтов, их последствий, а также в результате чрезвычайных ситуаций мирного времени. При выборе мест захоронения трупов людей рекомендуется учитывать правила застройки города или поселения, особенностей рельефа местности, состава грунтов, предельно допустимых экологических нагрузок, расстояние до жилых зданий, расположение источника водоснабжения и уклон местности. Размер земельного участка для захоронения определяется с учетом количества жителей конкретного города или иного поселения, а также вместимости уже имеющихся кладбищ, но при этом он не может превышать 40 га.

Госдеп США рекомендовал американцам не ездить в Украину из-за возросших угроз со стороны России. Как сообщается на сайте посольства США в Украине, необходимо соблюдать повышенную осторожность из-за преступности и гражданских беспорядков, повышенные риски которых существуют в некоторых областях. Там также говорится о том, что Россия «планирует серьезные военные действия против Украины» и условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на контролируемой Россией восточной Украине, непредсказуемы и могут ухудшиться без особого уведомления. В посольстве подчеркнули, что возможные военные действия со стороны России на территории Украины серьезно повлияют на способность посольства США предоставлять консульские услуги, включая помощь гражданам США при выезде из Украины.

В США зафиксировали первую смерть от омикрон-штамма COVID-19. Как сообщает телеканал ABC со ссылкой на органы здравоохранения Техаса, первой официальной жертвой нового варианта стал мужчина в возрасте 50 лет, который не был вакцинирован и имел серьезные проблемы со здоровьем. Как отмечается, представители здравоохранения не считают, что омикрон более опасен, чем предыдущие варианты, но они утверждают, что вакцинация и ревакцинация снижают риск тяжелого заболевания.