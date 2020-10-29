Омикрон захватывает США. До 90% заражений новым штаммом
Уже зафиксирована первая смерть от омикрона
Штамм омикрон выявлен в 73% случаев заражений в США. За последнюю неделю доля инфекций, вызванных омикроном, выросла в шесть раз. Об этом заявили представители CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США).
На большей территории страны этот показатель гораздо выше. В районе Нью-Йорка, Тихоокеанского Северо-Запада, Среднего Запада омикрон выявлен в 90% случаев заболеваний ковидом.
Статистика CDC основана на тысячах образцов коронавируса, которые собирают каждую неделю в лабораториях и департаментах здравоохранения. Ученые анализируют генетические последовательности вируса в собранных образцах, чтобы понять какие штаммы COVID-19 преобладают.
На данный момент представители CDC не располагают данными по количеству смертельных исходов от штамма омикрон.
Глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски заявила: «Я ожидаю, что со временем дельта-штамм будет вытеснен омикроном».
В США зафиксировали первую смерть от омикрон-штамма COVID-19. Как сообщает телеканал ABC со ссылкой на органы здравоохранения Техаса, первой официальной жертвой нового варианта стал мужчина в возрасте 50 лет, который не был вакцинирован и имел серьезные проблемы со здоровьем. Как отмечается, представители здравоохранения не считают, что омикрон более опасен, чем предыдущие варианты, но они утверждают, что вакцинация и ревакцинация снижают риск тяжелого заболевания.