Омикрон захватывает США. До 90% заражений новым штаммом

Штамм омикрон выявлен в 73% случаев заражений в США. За последнюю неделю доля инфекций, вызванных омикроном, выросла в шесть раз. Об этом заявили представители CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США).

На большей территории страны этот показатель гораздо выше. В районе Нью-Йорка, Тихоокеанского Северо-Запада, Среднего Запада омикрон выявлен в 90% случаев заболеваний ковидом.

Статистика CDC основана на тысячах образцов коронавируса, которые собирают каждую неделю в лабораториях и департаментах здравоохранения. Ученые анализируют генетические последовательности вируса в собранных образцах, чтобы понять какие штаммы COVID-19 преобладают.

На данный момент представители CDC не располагают данными по количеству смертельных исходов от штамма омикрон.

Глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски заявила: «Я ожидаю, что со временем дельта-штамм будет вытеснен омикроном».