Ройзман о законе о пытках: «Сложнее будет получить условно и выйти по УДО»

Оппозиционный политик и экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в эфире радиостанции «Эхо Москвы» поделился мнением о законопроекте против пыток, который в скором времени должны рассмотреть в Госдуме.

Кроме того, что это подтвердит со стороны государства факт системного применения пыток в правоохранительных и пенитенциарных ведомствах, это также увеличит ответственность по таким преступлениям. Напомним, что до сих пор в России все дела по пыточным кейсам рассматривали под статьёй о превышении должностных полномочий с применением насилия. Это позволяло преступникам из числа силовиков избегать реальных сроков.

«Они вводят [понятие] пыток, которые осуществляются по указаниям должностных лиц, и новация там до 12 лет лишения свободы. До 12 лет лишения свободы – это сразу преступление переходит в особо тяжкие. Там гораздо сложнее получить условно, гораздо сложнее уйти на УДО. То есть, если они примут этот закон, он хоть как-то будет работать. Сегодня Гулагу.нет опубликовали часть архива, она касается Красноярского края и как раз того самого начальника, которого Путин повысил в звании. Об этом заговорили везде, это касается всех, поэтому об этом надо говорить и забывать нельзя»

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Сегодня правозащитник Владимир Осечкин опубликовал новые кадры с деятельностью капо-разработчиков в одной из колоний Красноярска (точное расположение колонии пока уточняется).