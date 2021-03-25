Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 22:52

Ройзман о законе о пытках: «Сложнее будет получить условно и выйти по УДО»

Пытки будут переведены в разряд тяжких преступлений, если соответствующий законопроект будет принят

Фото: стоп-кадр YouTube «ЖЗЛ с Дмитрием Быковым»

Евгений Ройзман

Оппозиционный политик и экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в эфире радиостанции «Эхо Москвы» поделился мнением о законопроекте против пыток, который в скором времени должны рассмотреть в Госдуме.

Кроме того, что это подтвердит со стороны государства факт системного применения пыток в правоохранительных и пенитенциарных ведомствах, это также увеличит ответственность по таким преступлениям. Напомним, что до сих пор в России все дела по пыточным кейсам рассматривали под статьёй о превышении должностных полномочий с применением насилия. Это позволяло преступникам из числа силовиков избегать реальных сроков.

«Они вводят [понятие] пыток, которые осуществляются по указаниям должностных лиц, и новация там до 12 лет лишения свободы. До 12 лет лишения свободы – это сразу преступление переходит в особо тяжкие. Там гораздо сложнее получить условно, гораздо сложнее уйти на УДО. То есть, если они примут этот закон, он хоть как-то будет работать. Сегодня Гулагу.нет опубликовали часть архива, она касается Красноярского края и как раз того самого начальника, которого Путин повысил в звании. Об этом заговорили везде, это касается всех, поэтому об этом надо говорить и забывать нельзя»

, – заявил Ройзман. 

Сегодня правозащитник Владимир Осечкин опубликовал новые кадры с деятельностью капо-разработчиков в одной из колоний Красноярска (точное расположение колонии пока уточняется). 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 3 дня назад

Игорь Ясулович: «Почему у Думы стоянки бесплатные тогда? Чиновники мало денег получают?»

Общество 2 часа назад

Бизнес-коуч требует от Ксении Собчак ₽100 000 за унижение цыган

Общество 4 часа назад

Gulagu.net опубликовал записи с пытками и имитацией самоубийства предположительно в красноярской тюрьме

Происшествия 5 часов назад

Корабль «Союз МС-20» с японскими космическими туристами вернулся на землю

Общество 6 часов назад

«Каникулы никому не нужны»: Онищенко назвал «глупостью» идею сделать 31 декабря выходным

Общество 6 часов назад

Мигрантам, которые не прошли обязательную дактилоскопию или заражены ВИЧ, ограничат срок пребывания в РФ

Политика 7 часов назад

Попытка не пытка. О чем новый закон против пыток

Общество 7 часов назад

Ева Меркачева: «Никто не хочет, чтобы ломалась система пыток»

Общество 7 часов назад

«Пенсионеры – это люди, которые истребляются»: депутат Госдумы Делягин заявил об осознанном избавлении от пенсионеров в РФ

Общество 7 часов назад

Банк России предложил запретить малоимущим хранить более 100 тысяч на спецвкладах

Общество 7 часов назад

«У кого на что хватит фантазии». Экс-генерал ФСБ рассказал, как силовики гуляют на День чекиста

Общество 8 часов назад

В Совфеде прокомментировали идею Поповой штрафовать непривитых

Общество 8 часов назад

Роман Вильфанд. Прогноз погоды

Общество 8 часов назад

В Курске строители COVID-госпиталя митингуют из-за невыплаченных зарплат

Общество 8 часов назад

Ариф Керимов: «Сохранять единство в многообразии»

Общество 9 часов назад

«Я не почувствовал даже»: врач, на которого напал с ножом 12-летний мальчик, раскрыл детали произошедшего

Общество 9 часов назад

«Веское и мудрое слово Церкви»: В КПРФ согласились с митрополитом, написавшем о QRелигии

Политика 10 часов назад

C днем чекиста, и с "Первым отделом"

Общество 10 часов назад

В России продолжает уменьшаться заболеваемость коронавирусом

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика