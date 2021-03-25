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«Пенсионеры – это люди, которые истребляются»: депутат Госдумы Делягин заявил об осознанном избавлении от пенсионеров в РФ

По словам депутата, людей наказывают за то, что они были слишком бедны

Фото: Global Look Press

Депутат Госдумы РФ Михаил Делягин заявил, что в России проводится осознанная политика истребления пенсионеров для экономии денег, передает URA.ru.

«В России средняя пенсия 15 тысяч рублей, что в два раза ниже реального прожиточного минимума. Пенсионеры – это люди, которые истребляются. Это осознанная политика истребления пожилых людей в целях экономии денег», – сказал депутат и добавил, что пенсионеров наказывают за то, что были слишком бедны. 

Ранее Михаил Делягин прокомментировал "Собеседнику" законопроект о введении QR-кодов в стране. 

«Когда нам говорят, что 80 процентов, которые заразились после вакцинации — это жулики, которые купили сертификаты, это явная ложь. Я знаю довольно много людей во власти, которые переболели после вакцинации, и смею вас заверить, как бы я к ним ни относился, они точно не покупали справки. Откровенная, демонстративная ложь, которая распространяется от лица государства, да еще и с предельной агрессивностью, когда призывают сажать и расстреливать людей за то, что они не привились - это явный способ выбесить страну», – заявил он.

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